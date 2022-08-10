7 شروط للالتحاق بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2022

يبحث البعض عن شروط الالتحاق بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، خاصة بين طلاب الثانوية العامة الجدد الراغبين في الالتحاق بذلك القسم، عقب قبولهم بكلية الآداب كونه أحد أعلى الاقسام في الكلية، ويحتاج إلى شروط عدة للالتحاق به نظراً لمحدودية أعداد الطلاب به.

درجات القبول في قسم الإعلام بآداب الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كل ما يتعلق بشروط الالتحاق بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، والذي يعتمد هذا العام على تقسيم درجات الدخول إلى 3 مستويات ويتم قبول الأعلى ترتيبا، حيث يحسب مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة واللغات بنسبة 60% فيما يتم يتبقى للمقابلة الشخصية 20% والاختبارات الإلكترونية 20% أخرى، ووفقاً للترتيب يتم اختيار الطلاب.

شروط المتقدم للالتحاق بقسم إعلام الإسكندرية

1) أن يكون الطالب مقيداً بكلية الآداب.

2) مجموع الطالب في الثانوية العامة، وعلى أساسه يحدد ترتيبه ضمن المقبولين.

3) مجموع اللغات الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة «العربية والإنجليزية والفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية» حيث يضاف إلى مجموع الثانوية العامة ويصبح ضمن نسبة 60% من عوامل القبول في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

4) اجتياز الطالب المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم.

5) يتم قبول الطلاب وفقاً لأعلى الدرجات بالتدرج.

6) يسمح للطلاب المحولين من كليات وأقسام أخرى التقدم لاختبارات الالتحاق بالقسم شريطة أن تنطبق عليهم الشروط السابقة.

7) استيفاء إقرار بالموافقة على متطلبات التدريب العملي.

أوراق ما بعد القبول في إعلام الإسكندرية

- صورة شهادة الثانوية عامة.

- صورة بطاقة الترشيح

- صورة البطاقة الشخصية

- إقرار بموافقة ولي أمر الطالب على سفره للتدريب خارج الإسكندرية مع تحمله جميع النفقات.

- إقرار من طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه بإلالتزام بحضور المحاضرات وفقًا للائحة القسم.

جدير بالذكر أن قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الإسكندرية يعد أحد أهم وأبرز أقسام الكلية، والتي شهد العام الماضي إتاحة القبول لطلاب الانتساب للمرة الأولى، حيث كان المعتاد قبول طلاب الانتظام فقط نظراً لمعايير الدراسة في القسم التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة وضرورة الحضور.