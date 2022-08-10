أسامة الأزهري لطلاب الثانوية: «اللي حصل قدر ملناش نصيب فيه»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على الدرجات التي كانوا يطمحون إليها بعد بذلهم للمجهود المطلوب، «أقفل الباب ده تمامًا، ومتخليش هذا الباب هو سبب للألم والحزن لشهور قادمة، وما وقع هو قدر بحت ملناش نصيب فيه».

الأزهري: أبدا من الآن إدارة الشهور والسنوات المقبلة من العمر

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب على من لم يوفق في درجات الثانوية العامة السعي لإدارة ما بعد تلك اللحظة، «أبدأ من الآن إدارة الشهور والسنوات المقبلة من العمر، وهناك ما يعيد صناعة النجاح».

الأزهري: على الطلاب المحاولة والمناورة والبدء بمجال جديد

واستطرد: «لازم على الطلاب المحاولة والمناورة والبدء بمجال جديد أو تغيير طريقة الدراسة، أو صناعة النجاح مع الطلاب الذين لم يحصلوا عليه في المرة الأولى، أرجوا أن تصل الرسالة لقلب كل شاب مصري نجيب، ونرجوا له سرعة الخروج منها، وأن لا يستسلم أبدا جراء ما أصابهم».

وأوضح أنه وبالنسبة للوالدين فعليهم أن يقوموا بمساندة الطالب وعدم إحباطه للمساعدة في الأخذ بيده مرة أخرى إلى طريق التعليم والوصول إلى ما يريد، «لازم نقوله انطلق يابني وجدد الهمة واشتغل مرة تاني، ومن رزقه الله التوفيق فلا يترك الفاشل أبدا حتى ينجح، وعلى كل أب وأم أن يكونوا عونا للأبناء».

وتابع: «بقول للأباء أعذروا الأمر.. والفشل هو أمر قدر مش عايزين نفكر في أسبابه، ولكن نعمل على رفع العبء النفسي عن الابن الكريم وإعطاء دفعة معنوية هائلة للوقوف مرة أخرى على قدميه، وأن يعيد صناعة النجاح، ومفيش حد نجح من غير معاناة أو إخفاق، وكلنا مرينا بهذا».