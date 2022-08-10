أوائل الثانوية العامة 2022 بالإسماعيلية.. البنين تفوقوا في العلمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية مساء اليوم عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعد اعتماد محافظ الإسماعيلية لها.

وحصلت «الوطن» على أسماء الطلبة المتفوقين في الامتحانات ممن احتلو المراكز الأولي في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة، وهناك تفوق واضح للفتيان في الشعبة العلمية والفتيات في الشعبة الأدبية.

أوائل الثانوية العامة 2022 في الإسماعيلية.. الشعبة العلمية علوم

وحصل على المراكز الأولى على مستوى محافظة الإسماعيلية في الشعبة العلمية بالترتيب التنازلي كل من: إسلام إبراهيم عبد الرؤوف من مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة، وأحمد عبدالعزيز عبدالرحيم من مدرسة الشهيد حسين سعيد، وسيف الدين محمد صلاح عبد القادر من مدرسة القديس يوسف، وزياد حميدو عيد من مدرسة جمال عبدالناصر ويوسف محمد إبراهيم من مدرسة التل الكبير، ويوسف محمد عبدالحميد من مدرسة الإسماعيلية الثانوية، ومحمد كارم فاروق من مدرسة القديس يوسف، وبافلي منير عبدالمسيح من مدرسة جمال عبدالناصر، وعبدالحميد صابر عبدالحميد من مدرسة جمال عبدالناصر، ومنار حمدي علي من مدرسة مكة المكرمة، وفداء حمدي محمد من مدرسة أبو سلطان وبدران أحمد إبراهيم من مدرسة جمال عبدالناصر، وبرسوم عدلي قلديوس من مدرسة جمال عبدالناصر وزياد أحمد محمد صديق من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية.

أوائل الثانوية العامة 2022 في الإسماعيلية.. الشعبة العلمية رياضة

وحصل على المراكز الأولى في الشعبة العلمية «رياضة» بالترتيب التنازلي كل من عائشة عزمي حسين من مدرسة 25 يناير، وعلي وائل علي من مدرسة السادات، ومحمد أحمد علي مطاوع من مدرسة جمال عبدالناصر وأسامة محمد عبدالعليم من مدرسة الفاروق عمر العسكرية وإسلام عماد رجب من مدرسة الفاروق عمر، ويوسف إيهاب نشأت من مدرسة هيرو قناة السويس، وإنجي يوسف سامح من مدرسة قناة السويس وأمير عادل إبراهيم من مدرسة جمال عبدالناصر ومازن محمد السيد غنايم من مدرسة البعالوة الثانوية، ومحمود إسماعيل عبدالله من مدرسة السادات الثانوية ومحمود إسماعيل محمود من مدرسة السادات الثانوية، وأمير أشرف أحمد رجب من مدرسة الفاروق عمر ومصطفي طارق عبدالحميد من المجمع التعليمي للغات، ونور الله ياسر سيد من مجمع الإسماعيلية التعليمي ومعتصم سالم أحمد دياب من مدرسة مكة المكرمة، وسعيد إبراهيم فوزي من مدرسة الضبعة الثانوية.

أوائل الثانوية العامة 2022 في الإسماعيلية.. الشعبة الأدبية

وحصل علي المراكز الأولى في الشعبة الأدبية بالترتيب التنازلي كل من: تسنيم حسن حسين من مدرسة القصاصين وجمانة مصطفي عبدالغني من مدرسة المنار الثانوية ومحمد صلاح حسين محمد من مدرسة الفاروق عمر، وهنا عباس الدين عبد القادر من مدرسة القديس يوسف، وناظية أحمد سيد جاد من مدرسة المنار الثانوية، وزينب محمد محمد إسماعيل من مدرسة الزهور الثانوية وزيادة عادل مصطفى عبدالعال من مدرسة المستقبل الثانوية، ودارين مدحت محمد أمين من مدرسة الزهور الثانوية ومريم خالد السيد من مدرسة المنار الثانوية.