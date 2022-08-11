كيف تواجه تحلية المياه التغيرات المناخية؟.. مؤتمر دولي يجيب

حول مستقبل الصناعة وعلاقته بتحلية المياه والذي يعتبر أحد المجالات الهامة التي تعتمدها الدولة المصرية لتوفير مصادر للمياه يعقد مؤتمر دولي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة السعودية في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع عدة منظمات وهيئات مصرية وإقليمية ودولية، وذلك بمدينة الرياض بحضور خبراء صناعة تحلية المياه المحليين والدوليين تحت شعار «مستقبل التحلية»، ويناقش تطوير صناعة التحلية والوصول بنفقاتها إلى 0.4 دولار للمتر المكعب كسعر قياسي للمياه المحلاة.

تطوير تكنولوجيا التحلية لتوفير كميات إضافية من المياه للتكيف مع آثار تغير المناخ

كما يناقش تطوير تكنولوجيا التحلية لتوفير كميات إضافية من المياه للتكيف مع آثار تغير المناخ التي ستؤثر بالسلب على توفير موارد المياه العذبة، وتخفيض 50% من الانبعاثات الكربونية، ويتوقع أن يشارك بالمؤتمر عدد من خبراء المياه المصريين.

مصر قطعت أشواطا متقدمة في تحلية المياه

جدير بالذكر أن مصر قطعت أشواطا متقدمة في تحلية المياه، حيث تتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية

تعتمد خطة الحكومة على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية وأطلقت الخطة الإستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر تستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون مكعب يوميا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه نخبة كبيرة من خبراء الطقس والمناخ والجغرافيين وخبراء المياه المصريين، حيث ستتم مناقشة محاور طرق تحلية المياه بنطاق أوسع وبدراسات متعمقة.