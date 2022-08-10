15 أغسطس.. آخر موعد لحجز 30% من الغرف المخصصة لضيوف مؤتمر المناخ

كشفت غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه جرى تعديل التوقيتات الخاصة بفترة سريان تخصيص الغرف الفندقية الخاصة بإقامة ضيوف مصر بمؤتمر المناخ في دورته الـ27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

ولفتت الغرفة إلى أنه جرى تعديل فترة انتهاء سريان حجز نسبة 30% من الغرف المخصصة لإقامة ضيوف المؤتمر، لتكون يوم الاثنين المقبل، بدلا من الموعد السابق، وهو يوم 31 يوليو الماضي.

انتهاء حجز المرحلة الثانية من الغرف 31 أغسطس الجاري

وأضافت غرفة المنشآت الفندقية، خلال المنشور الدوري رقم «123» لسنة 2022، الذي جرى تعميمه على جميع فنادق شرم الشيخ، أن انتهاء فترة تخصيص نسبة 30% من باقي الغرف المخصصة، سيكون كما هو يوم 31 أغسطس الجاري، على أن تنتهي فترة سريان حجز 100% من الغرف المخصصة وغير المباعة، يوم 30 سبتمبر المقبل .

توصيات لحل مشكلة البعوض بجنوب سيناء

في سياق متصل، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه بالإشارة إلى كتاب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن ما تلاحظ من زيادة كثافة البعوض بمدن جنوب سيناء، زار فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي المدينة خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الماضي، للوقوف على أسباب تلك الظاهرة.

وأضاف «عامر» خلال الخطاب المرسل إلى علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة لاحظت وجود يرقات البعوض بكثرة داخل أحواض محطات المعالجة بالفنادق، موضحا أنها أوصت المنشآت الفندقية بجنوب سيناء بالعديد من التوصيات للقضاء على ظاهرة تواجد البعوض لعل أهمها:

توصيات للقضاء على ظاهرة البعوض

- إلزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بالتعاقد مع شركة مرخص لها بالقيام بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض، وتعميم قائمة بأسماء الشركات المرخص لها بأعمال المكافحة على تلك المنشآت.

- إلزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بالتعاقد مع الشركات المرخص لها لتطهير خزانات مياة الشرب، وتعميم قائمة بأسماء الشركات المرخص لها تطهير وغسل خزانات مياة الشرب بصفة شهرية.

- ضرورة تطهير وغسل خزانات مياه الشرب بصفة شهرية طوال العام.

- إلزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية برفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي.

- إلزام المنشآت الفندقية والسياحية بتغطية أحواض محطات معالجة الصرف الصحي بالفنادق، بوضع شبك ضيق النسيج على الأحواض التي بها مياه ساكنة، لمنع توالد البعوض.

- الالتزام بعمل سياج شجري حول محطات معالجة الصرف الصحي، لمنع انتشار الرذاذ وانبعاث روائح كريهة من معظم المحطات .

- ضرورة عمل منظومة كلور أتوماتيك للتأكد من ضبط نسبة الكلور في السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي على مدار اليوم.

- الالتزام بري المسطحات الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بدرجة معالجة (أ)، طبقا لما ورد بالكود المصري 501 لسنة 2015، بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة.

- حظر الري النهاري للمسطحات المائية أثناء هبوب الرياح.

- وضع علامات إرشادية على المسطحات الخضراء التي تروى بمياه صرف صحي معالج.