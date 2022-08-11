مصرع 3 أشخاص إثر انفجار في منزل بولاية إنديانا الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر انفجار في منزل بمدينة إيفانسفيل بجنوب ولاية إنديانا الأمريكية، أمس الأربعاء، وصل ضرره إلى 39 منزلا، ولم يتم تحديد سببه حتى الآن، ويواصل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التحقيق في الأمر.

لن يتم الكشف عن هويات الضحايا

ونقلت «روسيا اليوم» عن ديفيد أنسون، نائب رئيس المحققين في مقاطعة فاندربيرج، قوله إنه لن يتم الكشف عن هويات الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء الانفجار، أو الإفصاح عنها قبل إخطار أقرب أقاربهم.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، عدة حوادث قتل وعنف وانفجارات عديدة في بعض الولايات، تنوعت بين طعن وإطلاق نار داخل الأماكن العامة.

قوانين صارمة من أجل تقنين الحصول على رخص السلاح

وطالب عدد كبير من المواطنين بضرورة وجود قوانين صارمة من أجل تقنين الحصول على رخص حمل السلاح، خاصة بين الشباب والمراهقين، بسبب انتشار حوادث إطلاق النيران.

ووصل الذعر إلى أن ابتكرت شركة أمريكية غرف مصنوعة من الفولاذ المضاد للرصاص، يمكن الاستعانة بها داخل المدارس، في حال تعرضها لحادث إطلاق نيران، وذلك نتيجة لانتشار حوادث إطلاق النيران بها.