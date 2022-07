الأمم المتحدة: مقتل 19 شخصا على الأقل جراء انفجار في مباراة بأفغانستان

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، فجر اليوم السبت، إن قنبلة يدوية، انفجرت خلال مباراة كريكيت في العاصمة الأفغانية «كابول»، أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 19 مشجعا على الأقل.

وفي وقت سابق، تجمع عدة مئات من الأشخاص لمشاهدة المباراة بين «باند إي أمير دراجونز» وبامير زالمي، في دوري «تي 20» المحلي، على استاد كابول الدولي للكريكيت.

A blast in the international cricket stadium (Kabul) in Afghanistan during ongoing Shpageeza Cricket League. Kamran Ghulam from Pakistan is also playing in the match...

May Allah protect everyone Ameen#SCL2022 #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/l2c78KJKui