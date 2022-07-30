الأمم المتحدة: مقتل 19 شخصا على الأقل جراء انفجار في مباراة بأفغانستان

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، فجر اليوم السبت، إن قنبلة يدوية، انفجرت خلال مباراة كريكيت في العاصمة الأفغانية «كابول»، أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل 19 مشجعا على الأقل.

وفي وقت سابق، تجمع عدة مئات من الأشخاص لمشاهدة المباراة بين «باند إي أمير دراجونز» وبامير زالمي، في دوري «تي 20» المحلي، على استاد كابول الدولي للكريكيت.

A blast in the international cricket stadium (Kabul) in Afghanistan during ongoing Shpageeza Cricket League. Kamran Ghulam from Pakistan is also playing in the match...

May Allah protect everyone Ameen#SCL2022 #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/l2c78KJKui — Abdullah Suلtan (@ImAbdullahs56) July 29, 2022

واستنكر جوتيريش، في تغريدة له الانفجار الذي وقع في ملعب «الكريكيت الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مجلس الكريكيت الأفغاني: الانفجار أسفر عن إصابة 4 من الجمهور

وجاءت تصريحات جوتيريش مخالفة لما أعلنت عنه حركة «طالبان» الأفغانية، وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الأفغاني، نسيب خان، إن الانفجار، أسفر عن إصابة 4 من الجمهور بجروح.

من جانبه، أشار المتحدث باسم «شرطة كابول»، المعين من الحركة، خالد زدران، إلى توقف المباراة لفترة وجيزة بسبب الانفجار، مشيرا إلى استمرارها في وقت لاحق.

نائب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تواجد في الملعب وقت الهجوم

وفي وقت سابق، قال مستشفى طوارئ في «كابول»، إن قنبلة يدوية انفجرت خلال «مباراة كريكيت»، أسفر عن إصابة 13 متفرجا في الملعب، وأوضح مستشفى الطوارئ الذي تديره إيطاليا في العاصمة الأفغانية «كابول»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن 12 من المصابين نقلوا إلى المستشفى بينما تم علاج مريض آخر وخرج من المستشفى.

وندد رامز الأكبروف نائب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ماركوس بوتزيل، بالهجوم، وقال في بيان، إن الانفجار تذكير آخر بالعنف المروع والمفاجئ الذي لا يزال السكان في أفغانستان يتعرضون له.

واشنطن: العنف لا يخدم أي غرض

وكان الأكبروف، في الملعب وقت الهجوم، وكان من المقرر أن يخاطب المسؤول الأممي، «اتحاد الكريكيت الأفغاني».

بدوره، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست، عن شعوره بحزن عميق إزاء التقارير الواردة عن الانفجار، مضيفا أن العنف لا يخدم أي غرض وليس الحل لشعب أفغانستان.