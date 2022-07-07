شروط وتفاصيل فتح حساب توفير في البنك الزراعي المصري.. فائدة 6.25%

البحث عن وسيلة للادخار مهمة يتحملها الآباء الذين دائما ما يبحثون عن طرق فتح حساب توفير بسعر فائدة بعائد يومي أو شهري، ما دعا القطاع المصرفي إلى تقديم أنواعًا مختلفة من حسابات التوفير.

البنك الزراعي المصري، أعلن مؤخرا عن فتح حساب توفير للأفراد والأجانب المقيمين بمصر بعائد معفي من كافة أنواع الضرائب، بعد إعلان البنك المركزي المصري في جلسة لجنة السياسة النقدية أواخر يونيو الماضي تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض.

حساب التوفير بالبنك الزراعي المصري

ونشر البنك الزراعي المصري تفاصيل فتح حساب التوفير حيث يمكن لصاحب الحساب إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك بعائد فائدة معفي من كافة أنواع الضرائب وإمكانية الاقتراض بضمان حسابات التوفير كما يمكن إصدار بطاقة خصم والسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا واوضح البنك أنه يمكن فتح حساب التوفير بـ 100 جنيه وسعر الفائدة 6.25% يتم صرفها كل 3 أشهر.

وأكد البنك في كتابه الدوري الخاص بفتح حساب التوفير أنه يمكن للشخص إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير وإضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير وتحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير ويمكن لصاحب الحساب توكيل آخرين للسحب والإيداع.

شروط فتح الحساب بالبنك الزراعي المصري

وحدد البنك الزراعي المصري الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب توفير وهي «صورة بطاقة الرقم القومي لأولياء الأمور وشهادة الميلاد للأطفال القُصر وجواز السفر الخاص بالأجانب وتقديم طلب لفرع البنك الزراعي لفتح حساب توفير».

وأوضح أن حساب التوفير حساب شخصي واسمي وغير قابل للتحويل أو التنازل عنه ولا يجوز إصدار دفتر شيكات للتعامل على حسابات التوفير كما لا يمكن إصدار بطاقة الخصم المباشر على حساب التوفير للقصر المشمولين بالوصاية ويتم احتساب سعر الفائدة على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر ولا يتم حساب أي فائدة على المبلغ المودع أو المبلغ المسحوب خلال الشهر.