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محمود مسلم

رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية يطمئن على جودة اللحوم وسلامة الأضاحي

كتب:

محمد ابو عمرة
11:09 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
الأضاحي

الأضاحي

قام طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتكثيف المرور على شوادر بيع اللحوم وأماكن ذبح الأضاحي للاطمئنان على وجود حيوانات جيدة وسليمة للأضاحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

اتباع الخطوات السليمة في شراء الأضاحي 

يذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من القطاعات الخدمية المنوط بها التواجد مع المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من وجود الأضاحي المناسبة، وإرشاد المواطنين لاتباع الخطوات الصحيحة في شراء الأضاحي ونحرها بالمجازر.

 

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