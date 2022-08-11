أغنية «عيشها بعافية» لنانسي عجرم وبابلو تحقق 207 آلاف مشاهدة خلال ساعات

طرح الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي مساء أمس أغنية عيشها بعافية التي تجمع الفنانة نانسي عجرم بمطرب الراب مروان بابلو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية عيشها بعافية تحصد 207 آلاف مشاهدة

وحققت أغنية عيشها بعافية نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية منذ طرحها عبر «اليوتيوب»، كما حصدت 207 آلاف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:

حاجة مش عادية

خطوتي غير مش هي هي

مظبوطة ظبطة على الدقات

بوم بوم بوم

مش تقليدية

إيزي وده الحلو اللي فيا

عالبيت ماشية كدا وبثبات

بوم بوم بوم

قلبي اللي سايق ماشية وراه

ما هو دا اللي رايق

عايشة بعافية ومش بالعافية

مزاج لايق عليا

خطير خطير خطير

إحساس خطير حاسه إني بطير

قلبي ده بيطير

وكان «الشافعي» حرص على الترويج للأغنية وتشويق جمهوره لها من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر فيديو عبارة عن نسخة من الرسائل التي تجمعه ببابلو ونانسي عجرم أثناء عرض الأغنية عليه.

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم أغنية «صح الصح» التي قامت بطرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لوس أنجلوس، وشاركها الأغنية «الدي جي» الأمريكي العالمي مارشميلو.

آخر أعمال مروان بابلو

وفي سياق آخر حقق مطرب الراب مروان بابلو نجاحا كبيرا الساعات الماضية بعد قيامه بطرح التراك الجديد الذي يحمل عنوان «الحلال»، والذي حصد 650 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحه.