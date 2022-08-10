كلمات أغنية الحلال لمروان بابلو تتصدر التريند.. «كلنا في رحلة تجاه التجاعيد»

تصدرت كلمات أغنية الحلال لمطرب الراب مروان بابلو، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، وأصبحت تريند بمجرد طرحها في الساعات القليلة الماضية فقط، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة، عبر يوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية الحلال لمروان بابلو على النحو التالي:

كلمات أغنية الحلال لمطرب الراب مروان بابلو

ده المصير وده المنال

لو فقدت الاتزان

ما تسألنيش على المكان

طالع رحلة للسحاب

بحاول أصحح الخلل

لسا قلبي في الشمال

مبقتش أدور على الأمان

بقيت بدور على السلاح

بدور بس على الانتقام

الخشا يفقر الرجال

في عقيدتي دوت الحلال

مافكمش عُشر سلكان

خلقت لأكون سواء كرهتوا ده أو حبيتوه

كلبش في إيدي

ودماغي في المكوك

لو عايز تحلم ماتخفش من الجاثوم

قالولي ركز كل مكتوب بيروح

مش هايعوزوك بس غير وقت اللزوم

أعداء تحتار فيك

والأصحاب يغتالوك

حاولنا معرفناش نعاشر الخسيس

كَبسنا البُن موقفش النزيف

صدقنا قلوبنا قالوا دول مجانين

فاكس فاكس فاكس كل اللي اتقال

فاكس مستقبل

فاكس كل اللي كان

واللي معاك أنا حبيت الحياة

خدت حبك بس طمعان في المزيد

هل روحك كافية ولا ده مش أكيد

كلنا في رحلة تجاه التجاعيد

وأنا مش ضامن أبقى معاكي

كان نفسي أقولك إنِي فداكي

كان نفسي أقولك إنِي مناسب

كان نفسي أقولك إنِي آسف

خُنتها مرة من غبائي

التانية كانت بتدور في بالي

اعرفوا إنِي عملتها مرة

يبقى أكيد هعملها تاني

والتاني.. العالم حولني لـ أناني

خلاني.. مش شايف غير نفسي

والباقي أعدائي

ده من اللي حصل فيا

سيبت دور الضحية

وبقيت أرده في الناس

ليفل لافا

سألوا عليّ فين؟

قولتلهم ليفل لافا

بره الـcage أنا مش نيكولاس

دماغي large أنا مش regular

تعالوا فهمّوا كل المعاتيه

السُفرة بتاعتي انتوا المعازيم

عايزني اتغير ليه؟

وأنا am doin me

عايزني أتغير ليه؟

وأنا am pushing p.

متحدفش الطوب لو بيتك من إزاز

إحنا في السكة

فجهزوا العِزال

دلوقتي الجبان في يإدوا اللجام

قولوا للشباب كل وقت وليه أدان

مفيش في قاموسنا الانسحاب

أغاني مروان بابلو تريند بشكل دائم

وفي شهر مايو الماضي، طرح مروان بابلو أغنية حين ميسرة بالتعاون مع الموزع أحمد أشرف الشهير بـ مولوتوف، وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدر قوائم الأكثر استماعًا في المنصات السمعية والالكترونية.

ودائمًا ما تحقق أغنياته نسبة كبيرة من المشاهدة وتتصدر التريند لفترة طويلة، ويتم تداول كلماتها خصوصًا بين الشباب.

وفي شهر أكتوبر الماضي، دخل مروان بابلو في أزمة مع نقابة الموسيقيين، تسببت في منعه من الغناء وقتها، إثر حفل غنائي جمعه ومطرب الراب الفلسطيني شب جديد، حيث حرف الأخير كلمات ابتهال النقشبندي مولاي إني باباك، إلى مروان إني ببابك.