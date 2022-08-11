7 سيارات كوري وياباني أقل من 100 ألف جنيه في مصر

كثف المواطنون خلال الفترة الماضية، البحث عن أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات بمصر، وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات المستعملة استقرت، بعد التذبذب الذي شهدته مؤخرا.

أسعار السيارات المستعملة

وقال عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إنّ راغبي شراء السيارات المستعملة في مصر يبحثون عن السيارات الكوري والياباني والألماني، بسعر يبدأ من 70 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات القديمة في مصر، كما يلي:

- دايو نوبيرا 2 2004: متوسط سعر السيارة في السوق 85,000 جنيه، أقل سعر متداول للسيارة في السوق 78,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 93,000 جنيه.

- دايو نوبيرا 2 2005: متوسط سعر السيارة 85,000 جنيه، أقل سعر 79,000 جنيه، أعلى سعر 90,000 جنيه.

- شيفروليه لانوس 2010: متوسط سعر السيارة 85,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 71,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 95,000 جنيه.

سعر بروتون ساجا 2010

- بروتون ساجا 2010: متوسط سعر السيارة 85,000 جنيه، أقل سعر 84,000 جنيه، أعلى سعر 87,000 جنيه.

- هيونداي اتوس 2010: متوسط سعر السيارة 85,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 80,000 جنيه، أعلى سعر 90,000 جنيه.

- سوزوكي فيتارا 1998: متوسط سعر السيارة 86,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 86,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 89,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر 2000: متوسط سعر السيارة 86,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 81,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 90,000 جنيه.