أسعار السيارات المستعملة في مصر.. بإمكانك شراء عربية بأقل من 75 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة، استقرارًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسية النقدية وتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وقال محمود محمد علي عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» إنَّ تثبيت سعر الفائدة في البنوك أدى الى استقرار الأسعار في محاولة لمواجهة أزمة التضخم العالمية في الأسعار، خاصة أنَّ أسعار السيارات الجديدة عالميًا ارتفعت بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار السيارات اليوم

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار سيارات لا يزيد سعرها على 75 ألف جنية في سوق السيارات المستعملة بمصر.

تويوتا كورولا 1991

متوسط سعر السيارة في السوق: 50,000 جنيه.

أقل سعر في السوق: 41,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق 60,000 جنيه.

بيجو 405 1997

متوسط سعر السيارة في السوق :50,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 45,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 62,000 جنيه.

فيات سينا 2004

متوسط سعر السيارة في السوق:50,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 55,000 جنيه.

فيات شاهين 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 50,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 44,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 55,000 جنيه.

جريت وول بيري 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 50,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 43,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 55,000 جنيه.

سوق السيارات بمصر

سوزوكي ماروتي 2012

متوسط سعر السيارة في السوق: 50,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 53,000 جنيه.

لادا 2107 - 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق: 50,000 جنيه

اقل سعر للسيارة فى السوق: 46,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 54,000 جنيه

بيجو 405 1994

متوسط سعر السيارة في السوق: 51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 55,000 جنيه.

فيات سينا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق: 51,000 جنيه.

اقل سعر للسيارة في السوق: 48,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.

فيات بيترا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 59,000 جنيه

شيري A11 2006

متوسط سعر السيارة في السوق: 51,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 46,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 57,000 جنيه.