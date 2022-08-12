سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 12-8-2022 في مصر

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن أسعار السلع المختلفة، من بينها الفاكهة والخضروات، وبيض، نظرا لأنها من السلع والمواد الغذائية الاساسية، التي تمثل اهمية كبيرة لجميع المواطنين، ومنها سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، إذ يدخل البيض في العديد من وصفات الطعام المختلفة، وتحرص ربات البيوت على توفيره بشكل مستمر بالمنازل.

وتستعرض بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، وفق لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية حيث جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، أسعار البيض، حيث شهدت استقرارًا واضحًا في الأسواق خلال تلك الايام، بعد التذبذبً الذى شهدته خلال الأسابيع الماضية، بين الارتفاع والانخفاض.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعةيتراوح بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها بالمزارع إلى 54 جنيهًا فقط.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، 56 جنيهًا بالمزرعة، على أن تصل للمستهلك بـ70 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة، فقد وصل متوسط السعر للطبق البلدي اليوم بين 75 و80 جنيهًا بالمحلات التجارية، وداخل المزرع المختلفة بين 60 و70 جنيهًا، بالنسبة للطبق الذي يضم على 30 بيضة.