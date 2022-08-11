سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 11-8-2022 في مصر

يهتم العديد من المواطنين بـ سعر كرتونة البيض اليوم بشكل دائم ومستمر، إذ يدخل البيض في محتويات بعض وصفات الطعام المختلفة، لذلك تحرص ربات البيوت على توفيره في المنازل، فضلًا عن حرصهم على إطعامه لأطفالهم.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «الوطن»، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد، أسعار البيض، ليشير أنها شهدت استقرارًا واضحًا في الأسواق حاليًا، بعد أن شهدت تذبذبًا خلال عدة أسابيع ماضية، بين الارتفاع والانخفاض.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم يتراوح بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين وصل سعرها بالمزارع إلى 54 جنيهًا فقط.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 56 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بـ70 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي بالأسواق، فقد وصل متوسط السعر للطبق البلدي اليوم بين 75 و80 جنيهًا بالأسواق، وفي المزرع المختلفة بين 60 و70 جنيهًا، بالنسبة للطبق الذي يحتوى على 30 بيضة.