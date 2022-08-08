سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 8-8-2022 في مصر

يتابع البعض سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية، حيث أنها من الأطعمة التي تفضل كثيرات من الأمهات تواجدها على مائدة الإفطار.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في الأسواق وفق شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجولة على بعض الأسواق صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الجاري.

سعر كرتونة البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لبوابة «الوطن» إن أسعار البيض شهدت استقرارا في الأسواق، موضحا أن سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلى 54 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 60 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك ما بين 75 و80 جنيها، بينما كرتونة البيض الأحمر تباع من المزرعة بسعر 56 جنيهًا، ويصل متوسط سعرها للمستهلك 72 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

- وصل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 80 جنيهًا في بعض المحلات.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 60 جنيها حتى 70 جنيهًا في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن

واستقر سعر الدواجن البيضاء في المحلات التجارية في الأسواق الشعبية، حيث جاء سعر الأجنحة بنحو 30 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، وتباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه.