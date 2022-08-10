سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 10-8-2022 في مصر

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين، بالبحث عن سعر كرتونة البيض، عبر محركات البحث المختلفة؛ نظرا لأهمية البيي في العديد من المأكوت المختلفة، لهذا يترقب المواطنين انخفاض أسعاره قبل عملية الشراء.

وفي هذا الإطار تستعرض بوابة «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الحالي، بالمزارع والأسواق المحلية المختلفة، استمرارا للخدمات المختلفة التي تحرص على تقديمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أسعار البيض، مؤكدا أنها تشهد استقرارا واضحا في الأسواق حاليا، بعد أن شهدت تذبذبا خلال عدة أسابيع ماضية، بين الارتفاع والانخفاض.

وأشار «السيد» إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض حاليا تتراوح بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين وصل سعرها بالمزارع إلى 54 جنيها فقط.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما سعر كرتونة البيض الأحمر، فقد بلغ 56 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بـ70 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي

وعن سعر كرتونة البيض البلدي بالأسواق، فقد وصل متوسط السعر بالنسبة للطبق البلدي اليوم بين 75 و80 جنيهًا بالأسواق، وفي المزرع المختلفة بين 60 و70 جنيها، بالنسبة للطبق الذي يحتوى على 30 بيضة.