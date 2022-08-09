سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في مصر

يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض، وذلك عبر محركات البحث المختلفة، كما يتابع الكثير سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية، لأهمية البيض في كل بيت مصري، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها.

كما أنه مصدر غني بالبروتين الهام للجسد، فهو يساعد على تحسين البشرة وقوة الأظافر، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الحالي في المزارع والأسواق استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض تشهد استقرارا في الأسواق بالوقت الحالي بعد أن شهدت تذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الفترة السابقة حيث أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر كرتونة البيض الأبيض هو بين 60 جنيها حتى 70 جنيها في الأسواق حيث وصل سعرها في المزرعة 54 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 56 جنيهًا في المزرعة لكي تصل للمستهلك ل70 جنيها، أما سعر كرتونة البيض البلدي وصلت 80 جنيها في الأسواق المصرية المختلفة.

سعر البيض في الأسواق

سجل سعر كرتونة البيض بين 60 جنيها حتى 70 جنيهًا في الأسواق ، كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 75 جنيهًا في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الحالي.

سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق

وصل متوسط سعر طبق البيض البلدي اليوم بين 75 جنيها و 80 جنيهًا في الأسواق، حيث سجل في المزرعة بين 60 و70 جنيها.