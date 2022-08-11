شوبير ينتقد غياب شباب الأهلي أمام المصري

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن اندهاشه من عدم منح البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الفرصة للناشئين خلال مباراة المصري التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، مشددا على أنّ مستوى صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر عليه العديد من علامات الاستفهام.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المُذاع عبر راديو أون سبورت إف أم: «بعد تألق اللاعبين الشباب في لقاء الاتحاد السكندري كان من المفترض استمرارهم بالتشكيل الأساسي خلال مباراة المصري، ولكن هذا لم يحدث وظهر أداء الأهلي متراجعا في الشوط الأول».

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