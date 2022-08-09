الأهلي يحيل ملف حسين الشحات إلى سواريش لحسم مصيره مع المارد الأحمر

استقرت شركة الكرة في النادي الأهلي، على تحويل ملف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، قبل حسم مصيره خلال الموسم المقبل، سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة في ظل التغييرات المرتقبة داخل الفريق، التي ستكون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ شركة الكرة بالنادي استقرت على إرسال ملف حسين الشحات إلى الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش، لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل.

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