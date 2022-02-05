أبو فلة الصعيدي.. شاب يجمع 100 لحاف في بث مباشر للأكثر احتياجا بقنا

«هي كانت فكرة شجعنا عليها الأحباب لاستغلال المتابعين على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذين وصلوا لنحو 30 ألف متابع، لعمل بث مباشر لجمع غطاء من بطاطين وألحفة لصالح الفقراء في المحافظة».. بهذه الكلمات بدأ الشاب إبراهيم حسين محمود، حديثه، بعدما تمكن من جمع ثمن 100 لحاف من أجود الأنواع تُوجه لمن يعانون من برد الشتاء القارس.

يقول الشاب، المشهور باسم، إبراهيم النابي، ابن مركز قفط جنوب محافظة قنا، لـ«الوطن»، إنه خرج بالفكرة في بث مباشر على صفحته، وبعد 15 دقيقة بالضبط تمكن من جمع ثمن 100 لحاف، بعدما تواصل معه أصحاب الخير والذين حولوا الأموال له عبر إحدى شركات الاتصالات «كاش».

أبو فلة الصعيد يجمع 100 لحاف في بث مباشر

ونتيجة لهذا الجهود المبذولة، أطلق الأهالي والشباب في المحافظة على «النابي» لقب «أبو فلة الصعيدي» على غرار «أبو فلة الكويتي»، الذي تمكن من جمع 11 مليون دولار من خلال بث مباشر لصالح اللاجئين في كل أنحاء العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأضاف «النابي»: «بعدما جمعنا المبلغ المطلوب كان من المقرر شراء بطاطين، لكن وجدنا أنها غير جيدة فقررنا شراء ألحفة، وانتقل مندوب إلى شركة لإنتاج الألحفة وتم شراء 100 قطعة، واتفقنا مع شركة للشحن من القاهرة إلى قنا، ووصلت بالفعل».

لجنة لتوزيع الألحفة على الأسر الأكثر احتياجا

وعن توزيع الألحفة، أكد إبراهيم حسين محمود، أن هناك لجنة قامت بتحديد الأسر الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات مديرية التضامن، وكذلك التواصل مع أهالي تلك القرى حيث تم التأكد من احتياجاتهم، ومن ثم تم توزيع الألحفة على الأسر يوم وصولها بالفعل.

وبحسب قوله، سيسعى «النابي» إلى تعميم الخير في المحافظة سواء من جمع التبرعات لصالح الفقراء من خلال عمل مؤسسي معترف به قانونا، أو نشر الضحكة والبسمة من خلال صندوق «جبر الخواطر».