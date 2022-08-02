«بنانا أرت».. مبادرة لاستخراج ألياف الموز وتصنيعه بأيدي السوهاجية «صور»

«الحاجة أم الاختراع».. هذا ما ينطبق على «بنانا أرت» إحدى المبادرات الشبابية في سوهاج، وتحديدا بمركز ساقلتة، والتي بدأت بمعالجة مخلفات أشجار الموز بالمركز، إذ تشتهر مراكز ساقلتة والبلينا ودار السلام في سوهاج، بزراعة أشجار الموز.

ويقول محمد يسري المؤسس الرئيسي لمبادرة «بنانا أرت» لإعادة استخدام ألياف الموز في الصناعة، لـ«الوطن»، إنّ المحافظة بها أكثر من 56 ألف طن مخلفات من زراعة الموز، خصوصا بمركز ساقلتة الذي يقطن به، مشيرًا إلى أنّ المزارع يجد صعوبة في التخلص من مخلفات الموز والتي كان يتم التخلص منها بحرقها أو بإلقائها في إحدى الترع أو المسطحات المائية، ما يترتب علية تحرير محاضر بيئة للمزارع بأكثر من 5 آلاف جنية للمحضر الواحد فكانت تلك المشكلة التي انطلقت المبادرة لحلها.

صناعة ماكينة استخراج ألياف الموز محليًا وتوفير 36 ألف جنيه

وأضاف يسري أنه بدأ البحث عن حل لتلك الظاهرة، والتي تزداد مع زيادة المساحات المنزرعة بالموز حيث يتم قطع الشجرة عقب قطع الثمار، ووجد الحل في ماكينة ألياف الموز الموجودة في الهند، لكن عند شرائها وجد أن سعرها يتجاوز 45 ألف جنيه، فبدأ بتأسيس المبادرة مع آخرين من المركز لتصنيع الماكينة محليا في سوهاج، وحل أزمة مخلفات أشجار الموز، وبالفعل بالبحث والدراسة تم تصنيع الماكينة محليا داخل إحدى ورش محافظة سوهاج بتكلفة 9 آلاف جنيه فقط؛ لتبدأ المبادرة في آخر 2019.

نجاح الماكينة المحلية بنسبة 100%

ويضيف يسري أنّه عقب تصنيع الماكينة، بدأ عمل المبادرة لتجميع مخلفات الموز، واستخراج الألياف منها، وتحويلها إلى منتج صديق للبيئة وهو ما نجح بنسبة 100% حيث تم حماية البيئة، واستثمار المخلفات بطريقة آمنة تدر دخلًا على المستثمر والمزارع الذي استطاع أن يحصل على دخل من مخلفات الموز عوضًا عن حرقها والضرر بالبيئة وتغريمه ماليًا، إضافة إلى لتوفير فرص عمل لشباب القرية.

كما أشار يسري إلى مشاركة المبادرة في العديد من المنح والفرص التمويلية منها المركز الأول بمسابقة مبادرون من أجل البيئة، التي نفذت تحت رعية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، وكذلك الحصول على احتضان حاضنة أعمال نهضة المحروسة.

شنط وإكسسوارات أهم المنتجات

وعن الصناعات التى تستخدم ألياف الموز في تصنيعها، أوضح «يسري» أنّ ألياف الموز تعد المادة الخام الرئيسية لتصنيع شنط وإكسسوارات، وحاليا يتم دراسة إنتاج أوراق من ألياف الموز، منوها بنجاح تجربة أخرى لاستخراج ألياف الموز بمحافظة قنا في استخدامة بصناعة الأثاث، وهو ما سيتم تنفيذه بسوهاج عقب إنتاج الأوراق.

دور المبادرة بالحفاظ على البيئة

وأشار إلى أنّ المبادرة ساهمت كثيرًا في الحفاظ على البيئة بمراكز محافظة سوهاج، وعدم ظهور السحب السوداء نتيجة حرق مخلفات الموز، وأصبح المزارع يسعى للتعاون مع المبادرة؛ للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وللحصول على مقابل مادي لذلك.

خط إنتاج ماكينات محلية وتوفير فرص عمل

وأكد أنّ هناك خطة لمبادرة مستقبلية بفتح خط إنتاج لماكينات استخراج ألياف الموز بمحافظة سوهاج، إضافة إلى خط إنتاج المنتجات التي يدخل في صناعتها ألياف الموز وإضافة منتجات أخرى سواء على المستوى المحلي أو الدولي فضلا عن زيادة العاملين في المشروع من شباب محافظة سوهاج من 23 شاب وفتاة إلى أكثر من 1000 وذلك خلال العام الحالي.