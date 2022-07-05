الزراعة تصدر التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الموز خلال يوليو

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بالتوصيات الفنية لمحصول الموز يجب اتباعها خلال شهر يوليو، والتي تراعي ارتفاع درجة الحرارة ومرحلة الأعداد للتزهير لتحقيق إنتاجية عالية وكانت كالتالي:

- يكون التزهير في شهر يوليو باعتباره الأنسب لإعداد سباطة ممتلئة وكبيرة الحجم.

- يتم قطع الثلث السفلي للشمروخ الزهري عند ظهور أي أمراض فيه في الأسف.

- يتم خلال الشهر الحالي انتخاب الخلفات في الناحية البحرية ويتم انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام المقبل بالوجه القبلي.

- يتم إزالة أي بروز جديدة تظهر على ساق شجرة الموز.

التسميد في محصول الموز خلال شهر يوليو

- يتم إضافة الدفعة الثانية من السماد البوتاسي بمعدل 500 جرام للنبات للأشجار المنزرعة في أراضي الوادي.

- يتم إضافة الأسمدة النيتروجينية بجرعتين في الشهر بنسبة 500 جرام للنبات.

- يتم رش مزرعة الموز بسماد ورقي في حال ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى على النباتات ويتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى، كما يتم التسميد باليوريا والمكون من 200 جم حديد مخلبي مضاف إليها 100 جم زنك مخلبي مع إضافة 100 جم منجنيز مخلبي عليها 500 جم من اليوريا لكل 600 لتر ماء.

- فيما يتعلق بالأشجار المنزرعة في الأراضي الجديدة «الرملية» يتم إضافة 8 كجم نترات نشادر لكل فدان يضاف عليها 10 كجم سلفات بوتاسيوم لكل فدان بمعدل خمس مرات أسبوعيا.

- وللأراضي الجديدة يتم إضافة سلفات الماغنسيوم مع مخلوط العناصر الصغرى بمعدل 10 كيلو جرامات سلفات ماغنسيوم لكل فدان بمعدل خمس مرات أسبوعياً، مع إضافة حامض الفوسفوريك.

- وفيما يتعلق بري محصول الموز خلال شهر يوليو يحتاج الفدان من 40 إلى 50 مترا مكعبا في اليوم من المياه في حال الري بالتنقيط.

-أما برنامج المكافحة فيتم فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض التورد مع ضرورة استمرار الرش ضد المن.