عقد أول امتحان إلكتروني لطلاب مطروح المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أول امتحان إلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين.

وتابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات الامتحان الإلكتروني للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين الكائنة في عين شمس بالقاهرة في قاعات مركز التطوير التكنولوجي بمدينة مرسى مطروح.

أول اختبار قدرات لمدارس المتفوقين

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الخميس، على هامش الامتحانات المنعقدة، إن تلك الاختبارات الالكترونية تقام كل عام للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين «عين شمس»، وهذا الاختبار هو الأول للعام الحالي، وذلك للكشف عن مدى استعداد الطلاب وقدراتهم العلمية للالتحاق بهذه النوعية من المدارس.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الوزارة تولي مدارس المتفوقين اهتماما كبيرا لإعداد جيل واع يتولى القيادة على أسس صحيحة من العلم والتكنولوجيا، وتعليمهم على أعلي مستوى تعليمي وتنمية قدراتهم.

اختبارات بمركز التطوير التكنولوجي

ولفت إلى أن المتقدمين أدوا الامتحان في قاعات الحاسب الآلي المجهزة على أكمل وجه بمركز التطوير التكنولوجي دون أي مشكلات تكنولوجية أو إدارية تعوق أداء الاختبارات للطلاب، وسط توافر الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أنه وجه مسؤولي مركز التطوير والمشرفين على الامتحان الإلكتروني بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية، من أجل حصول كل طالب على حقه كاملا من الدرجات التي يستحقها، والتي تعد الترمومتر الحقيقي لمستواه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتفوقين المتقدمين، وسيتم إعلان نتائج الاختبارات وتعليقها بالمديرية أمام الجميع.