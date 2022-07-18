تم فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة للعام الدراسي 2022/2023 وذلك إلكترونيا لمدارس العلوم والتكنولوجيا بمحافظة سوهاج، حتى الجمعة 22 يوليو.

وحددت مدارس المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة شروط التقديم لها أن يكون الطالب حاصلاً على مجموع 257 ونصف درجة فأكثر، وأن يكون الطالب حاصلاً على 274.5 درجة فأكثر بشرط حصول الطالب على الدرجه النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم من مجموع درجات المرحلة الإعدادية، على أن يكون التقديم إلكتروني حتى الجمعة 22 يوليو 2022 ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، على أن يكون يوم 10 أغسطس لأداء اختبار القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين بسوهاج

حيث يتم تقديم المستندات المطلوبة بيوم الاختبار مع استمارة التقديم الإلكترونية بعد طباعتها والتوقيع عليها من ولي الأمر وتقديمهم إلى شؤون الطلبة في مدارس المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة.

ويتم التقديم لمدارس المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة إلكترونيا من هنا .

مكان استلام مستندات التقديم ورقيا

عقب التقديم الإلكتروني في مدارس المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة تقدم نسخ من صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد و صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة وعدد 2 صوره شخصية حديثة للطالب معتمدة على استمارة التقدم وإيصال سداد مقابل أداء الخدمة رسوم دفع مدارس المتفوقين وقيمتها مائة وخمسون جنيها يتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري ويتم تسليم ذلك إلى الإدارة التعلىمية بمحافظة سوهاج على الكورنيش الغربي.