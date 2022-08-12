سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية

الريال السعودي يعد من أبرز وأهم العملات العربية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة العمرة، لهذا تزداد عمليات البحث اليومي عليها مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها الاقتصادية، سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر المعاملات المالية بالبنوك التي وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على النحو التالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني للبنك وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي اليوم 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 5.06 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، وفقًا لآخر معاملات وردت قبل اليوم، سجلت العملة السعودية 5.9 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وفي بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.