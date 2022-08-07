سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-8-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الريال السعودي من أكثر العملات التي يهتم المتابعون والقراء بمتابعتها بشكل يومي ومستمر، فيحرص الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون عملة الريال السعودي، على معرفة سعره لحساب قيمة الأموال التي يمتلكونها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي نحو 5.09 جنيه للبيع مقابل 5.06 جنيه للشراء في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي نحو 5.05 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة السعودية نحو 5.09 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.09جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.10 جنيه للبيع و5.4 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ما سجلت العملة السعودية في بنك المصرف المتحد نحو 5.10 جنيه للبيع و4.91 جنيه للشراء.