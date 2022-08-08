سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

البحث عن سعر الريال السعودي يأتي ضمن أكثر عمليات البحث عن العملات التي يهتم بها المتابعون والقراء يوميًا، إذ يحرص الكثير من المواطنين الذين يمتلكون عملة الريال السعودي، بالبحث عن سعره بشكل مستمر.

ويسعى موقع «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه القراء بشكل دائم ومستمر، نرصد من خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي بالبنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الحالي، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، 5.06 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل صباح اليوم سعر الريال السعودي 5.09 جنيه للبيع، مقابل 5.06 جنيه للشراء في بنك مصر، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

داخل بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي صباح اليوم 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واليوم الاثنين وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة السعودية 5.09 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجل صباح اليوم الريال السعودي بالبنك المركزي نحو 5.07 جنيه للشراء، مقابل 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول إلى نحو 5.10 جنيه للبيع و5.04 جنيهات للعمليات الشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما العملة السعودية في بنك المصرف المتحد سجلت نحو 5.10 جنيه للبيع، و4.91 جنيه للشراء.