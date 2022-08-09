سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك المصرية

الريال السعودي من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها، حيث يوجد عدد كبير من العمالة المصرية في السعودية فيزداد البحث عن سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في البنوك المصرية سعر يتراوح بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء في بنك مصر، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي صباح اليوم 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي نحو 5.07 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس.

سعر الريال السعودي في بنك الأسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنكالأسكندرية نحو 5.06 جنيه للبيع و5.09 جنيهات وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

و في بنك المصرف المتحد سجلت العملة السعودية نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.08 جنيه، وسعر الشراء و19.14 جنيه للبيع.