سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-8-2022 في البنوك المصرية

يعد الريال السعودي من أبرز العملات التي يهتم المواطنون الراغبون في السفر لأداء فريضة العمرة بها، لهذا تزداد عمليات البحث عنها مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها سعر الريال السعودي بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، استمرارا للخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وبلغ سعر الريال السعودي 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء وداخل بنك مصر، حسب الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 5.05 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق موقع البنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

داخل البنك المركزي سجل الريال السعودي 5.07 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 11 أغسطس.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية 5.06 جنيه للبيع و5.10 جنيه وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

داخل بنك المصرف المتحد سجلت العملة السعودية 5.9 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، كما سجل في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.