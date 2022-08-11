دوللي شاهين تروج لأحدث أعمالها الغنائية «ننة هو»: استنوا أغنيتي

روّجت الفنانة دوللي شاهين لأحدث أغنيتها الجديدة «ننة هو»، والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال الساعات المقبلة، حيث أنها انتهت من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

دوللي شاهين تروج لأغنيتها الجديدة «ننة هو»

ونشرت الفنانة دوللي شاهين البرومو الخاص بأغنيتها الأخيرة «ننة هو»، وعلقت عليها قائلة، «استنوا أغنيتي الجديدة ننة_هو يوم الأحد»، ومن غير المألوف على الفنانة دوللي شاهين أنها خاضت في مجال كتابة الأغاني من خلال أغنيتها الجديدة.

معلومات عن أغنية «ننه»

حيث أن الأغنية الجديدة «ننة» لـ دوللي شاهين من كلماتها أما الألحان فتعاونت فيها مع الملحن أحمد عبدالعزيز، وهو الذي تولى توزيعها أيضًا، والفكرة لخالد حمزاوي.

جلسة تصوير لـ دوللي شاهين

وخضعت الفنانة دوللي شاهين لجلسة تصوير جديدة خاصة بأغنية «ننة» والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض وتظهر بـ«لوك» شعر مختلف اعتمدت فيه على «الكيرلي».

آخر الأغاني التي قدمتها دوللي شاهين

آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، هي أغنية «دعيالك» والتي تعاونت فيها مع الشاعر شفيق كارم وألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس والتي تم تقديمها ضمن أحداث فيلم «عيد جواز» .

شائعات واجهت دوللي شاهين

وتعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لعدد من الشائعات، ومنها عودتها لطليقها المخرج باخوس علوان، وهاجمت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين زوجها المخرج باخوس علوان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بعد أن أعلن لجمهوره عودته لها بعد الإعلان عن انفصالهما.

وعلقت دوللى عبر حسابها: «نحن ما رجعنا لبعض واللى بيجمعنا نور وبس»، وكان باخوس قد أعلن خبر عودته إلى زوجته، عبر تدوينة قصيرة له قائلًا: «أنا ودوللي رجعنا لبعض، واللى عايز يطق يطق واللى يموت يموت».