هل تصرف زيادة التموين الجديدة زيت وسكر أم سلع أخرى؟.. مصدر يجيب

يتساءل العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن مدى إتاحة شراء السلع الأساسية، خاصة من الزيت والسكر بقمية زيادة التموين الجديدة والمقرر صرفها مع تموين شهر سبتمبر المقبل، من خلال منافذ البقالين لمجموعة من أصحاب البطاقات التموينية تم حصرهم من قبل الحكومة بـ9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للدعم الاستثنائي، والتي تصرفه الحكومة شهريا بقيمة 100 جنيه لكل أسرة لمدة 6 أشهر كدعم استثنائي من الحكومة للأسرة الأولى بالرعاية.

صرف زيادة التموين الجديدة

وأكدت مصادر في وزارة التموين أنه يجري حاليا بحث آلية صرف زيادة التموين الجديدة، وهل سيتم الإتاحة من خلال قيمة الدعم الاستثنائي شراء كميات إضافية من الزيت والسكر والأرز على حصة البطاقة من السلع التموينية الشهرية، أم سيتم منح الأسرة حاملة البطاقة الحق في شراء السلع الأخرى المتاحة في منافذ البقالين، من أجل إصدار تعليمات الصرف للبقالين لتنفيذها مع بداية الشهر المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن زيادة دعم التموين الجديدة والمقررة بقيمة 100 جنيه شهريا للأسرة المستحقة سيتم صرفها مع تموين شهر سبتمبر المقبل، مع إتاحة السلع التموينية في منافذ البقالين، إذ سيتم صرف الزيادة في صورة سلع وليس في صورة دعما نقديا طبقا لما أقره مجلس الوزراء.

قائمة أسعار السلع التموينية المتاحة في منافذ البقالين

وتشمل قائمة أسعار السلع التموينية التي تضخها الوزارة لمنافذ البقالين لإتاحتها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على 25 سلعة وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.