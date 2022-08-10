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مصادر: صرف زيادة التموين الجديدة بداية شهر سبتمبر.. 100 جنيه لمدة 6 أشهر

كتب:

وفاء الصعيدي
10:34 ص | الأربعاء 10 أغسطس 2022
صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

صرف السلع ببطاقة التموين - صورة أرشيفية

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماعات مكثفة عقدت على مدار الأيام الماضية حول موعد صرف زيادة التموين، التي أقرّها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا كدعم استثنائي لأصحاب بطاقات التموين الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية، موضحة أنَّه تقرر أن تصرف زيادة التموين مطلع الشهر المقبل.

موعد صرف زيادة التموين الجديدة

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ موعد صرف زيادة التموين الجديدة من المقرر لها أن تصرف للمواطنين حاملي البطاقات مع صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر 2022، موضحًا أنَّ الأسر التي تمّ حصرها فقط هي المستحقة للزيادة التموينية الجديدة، التي سيتم ضخ لها الزيادة شهريًا على البطاقة التموينية، إذ تختلف الزيادة من بطاقة لبطاقة أخرى.

الفئات المستحق لها صرف الدعم التمويني الاستثنائي

وبناءَ على الحصر الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، فإن هناك 9 ملايين و100 أسرة مستحق لهم صرف الدعم التمويني الاستثنائي، إذ تندرج الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي على «كل من يقل معاشه الشهري عن 2500 جنيه شهريًا، وكل من يقل راتبه الشهري عن 2700 جنيه شهريًا، كل من يحصل على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي»، فيما تختلف قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية بناء على عدد الأسر المدرجة عليها كالتالي:

** بطاقة التموين المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر فقط.

** بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو 3 أسر تحصل على 200 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر فقط.

** بطاقة التموين المدرج عليها أكثر من 3 أسر تحصل على 300 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر فقط.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.