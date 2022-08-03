وزارة التموين تحدد موعد صرف زيادة البطاقات الجديدة.. 100 جنيه شهريا

قالت مصادر في وزارة التموين إنَّ موعد صرف زيادة البطاقات الجديدة التي أقرّها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الأسر الأولى بالرعاية منح ومساعدات استثنائية، كأحد سبل الحكومة للتسهيل عليهم في شراء الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم، من المقرر لها أنَّ تحدد بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وزارة التموين تعلن موعد صرف زيادة البطاقات

وأضافت مصادر وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه بنهاية شهر أغسطس الجاري ستكون الجهات الحكومية المختلفة انتهت من إجراءات موعد صرف زيادة البطاقات، مشيرة إلى أنَّه متوقع أن يتمّ صرف قيمة الزيادة مع تموين شهر سبتمبر المقبل وذلك في صورة سلع غذائية وليست دعمًا نقديًا، إذ ستحصل الأسرة المستحقة للزيادة على التالي:

** سلع إضافية على التموين بقيمة 100 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموين تضم أسرة واحدة.

** سلع إضافية على التموين بقيمة 200 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموين تضم أسرتين أو 3 أسر.

** سلع إضافية على التموين بقيمة 300 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموين تضم أكثر من 3 أسر.

من هي الأسر المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

وبناءً على تصريحات وزير التموين فإن الأسر الأولى بالرعاية التي ستحصل على زيادة التموين الجديدة هم أصحاب البطاقات التموينية الذين تمّ حصر عددهم بـ9 مليون و100 ألف أسرة مدرجين على قاعدة بيانات منظومة دعم التموين، كالتالي:

1- كل أسرة يقل معاشاها الشهري عن 2500 جنيه.

2- كل أسرة يقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

3 - أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

4- أصحاب بطاقات التموين الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة».