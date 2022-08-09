صرف 50% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أغسطس

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس 2022 بلغت حتى الآن 50% لحاملي البطاقات التموينية، وذلك من منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية ومشروع «جمعيتي»، مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الأساسية للمنافذ من أجل توفير احتياجات المواطنين المستحقين للدعم الشهري، والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، وعددهم 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

استمرار صرف التموين حتى نهاية الشهر

وتستمر وزارة التموين، من خلال منافذ الصرف، والتي تفتح أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في صرف السلع للمواطنين، إذ يستمر صرف التموين الشهري حتى آخر يوم في شهر أغسطس الجاري.

قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو 2022

وشهدت أسعار السلع التموينية عن شهر أغسطس 2022 ثباتا واستقرارا في أسعار السلع المقررة لأصحاب البطاقات التموينية مساوية لأسعار السلع خلال الأشهر الماضية، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.