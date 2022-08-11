محافظ الفيوم يشكل لجنة لمعاينة مقبرة حمير «دمشقين».. جثث منزوعة الجلد

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة بصورة عاجلة وفورية للانتقال لمعاينة مقبرة تضم آلاف الهياكل العظمية وجثث كاملة لحمير منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل، والتي عثر عليها أهالي قرية دمشقين بنطاق مركز الفيوم في المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق القرية، بعدما تتبعوا مصدر رائحة كريهة انبعثت في القرية بالكامل.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ محافظ الفيوم وجه على الفور بتشكيل لجنة، وبالفعل ذهبت إلى مكان العثور على هياكل الحمير، وجرى معاينته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة، مؤكداً أنّ الجثث والهياكل منزوعة الجلد فقط ولم يتم أخذ لحومها، وسيجرى دفن تلك الهياكل مثلما حدث في مقبرة طامية.

العثور على مقبرة حمير

وكان أهالي قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم اشتموا رائحة كريهة جداً لم يتمكنوا من احتمالها، فتتبعوا مصدر الرائحة وكانت الصدمة حينما عثروا على مقبرة حمير، حيث رأوا آلاف الهياكل العظمية منزوعة الجلد بالكامل، بينها في حالة تعفن، والبعض الآخر متحللة وتنظيف المنطقة، فهرع الأهالي الذين أبلغوا المسؤولين بمركز ومدينة الفيوم لإتخاذ اللازم.

الثانية خلال 3 أشهر

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المقبرة هي الثانية من نوعها التي يتم العثور عليها في محافظة الفيوم، خلال 3 أشهر الماضية، حيث عثر بعض البدو في شهر يونيو الماضي على مقبرة تضم آلاف الهياكل العظمية الكاملة للحمير منزوعة الجلد وفي حالة تحلل في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي داخل نطاق محافظة الفيوم بمنطقة تتبع الوحدة المحلية للوحدة المحلية لفانوس، ومساء أمس عثر أهالي قرية دمشقين على مقبرة أخرى بنفس الوضع وبها آلاف الهياكل ولكنها قريبة من المنازل.