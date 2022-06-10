أستاذ قانون بعد العثور على مقبرة حمير بالفيوم: حبس وغرامة مالية باهظة

سيطرت حالة من القلق والرعب على أهالي محافظة الفيوم، عقب العثور على مقبرة جماعية تضم جثث حمير كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل، وذلك في منطقة صحراوية نائية غرب طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم وبالقرب من منطقة دهشور.

أستاذ قانون يعلق على مقبرة حمير الفيوم

وبشأن هذا السياق، قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، خلال حديثه مع «الوطن»، إن قانون قمع الغش والتدليس المعدل لقانون 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة عليها الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح من 30 ألفا أو ما يعادل قيمة السلعة التي تم توزيعها، مشيرا إلى أن هذه العقوبة مفروضة على كل من يغش في أي شيء من أغذية الإنسان أو ما يخص الحيوان أو العقاقير.

وتابع «السعداوي» أن القانون فرض عقوبة على كل من يصنع أو يعرض للبيع مواد أغذية أو أغلفة تستخدم في غش الإنسان، إذ تتمثل هذه العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه، وذلك لأن هذه المواد الغذائية المغشوشة تؤدي إلى الضرر بصحة الإنسان.

الفيديو أثار رعب الجميع

وأثار الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب بين أهالي محافظة الفيوم، خوفاً من تكرار مأساة مزرعة الحمير التي حدثت في محافظة الفيوم قبل عدة أعوام والتي تم اكتشافها خلال ذبح وتشفية لحوم الحمير لبيعها للمواطنين على هيئة لحوم عجول.

وبعد ذلك على الفور، أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تعليماته بتشكيل لجنة من مسؤولي مديريات الطب البيطري بالاشتراك مع الصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام لمحافظة الفيوم، للتفتيش على المطاعم والأسواق بالمحافظة، وأخذ عينات من اللحوم، وإرسالها إلى المعامل المتخصصة، للتأكد من خلوها من أي لحم للحمير.