«بدون ضامن».. قرض شخصي مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان عن تفاصيل القرض الشخصي للموظفين في القطاع الخاص، موضحًا أن القرض يصل إلى مليون جنيه، وذلك في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب، ويمكن الحصول عليه دون ضامن وبسعر عائد مميز، ومن ضمن المميزات الحصول على وثيقة تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

قرض البنك التعمير والإسكان

وأوضح البنك أن فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر و 120 شهرًا في حالة تحويل الراتب، أو 60 شهرًا في حالة عدم تحويل الراتب ويشترط ألا يقل عمر طالب القرض الشخصي عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا في نهاية سداد القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

يذكر أن الكثيرون يترقبون اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد أسبوع، وتحديدًا يوم 18 أغسطس 2022 للنظر في مسألة سعر الفائدة.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الـ19 من مايو الماضي، تقرر رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.