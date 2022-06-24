بنك التعمير والإسكان يقدم قرض سيارة بدون ضامن وتقسيط على 84 شهرا

أعلن بنك التعمير والإسكان عن تفاصيل قرض السيارة للأفراد بدون ضامن، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال البنك، في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني، إن تمويل قرض السيارة يصل إلى مليون ونص جنيه ونسبة تمويل قرض السيارة لراغبي شراء سيارة حديثة يصل إلى نسبة 100% من قيمة السيارة، مؤكدا أن الفائدة على القرض تنافسي وأن تقسيط القرض يبدأ من 6 شهور وتصل إلى 84 شهرا بأقساط متساوية شهريا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

ونشر بنك التعمير والإسكان المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة وهي: بطاقة رقم قومي سارية، خطاب موجه إلى بنك التعمير والإسكان من جهة عمل راغب الحصول على قرض السيارة، إيصال مرافق (كهرباء- مياه- غاز)، تقديم طلب استمارة البنك للحصول على قرض السيارة، وإذا رغب العميل في دفع جزء من السيارة يحضر عرضا من أحد معارض السيارات المعتمدة موجه للبنك التعمير والإسكان يقوم بكتابة دفعة المقدم من قيمة السيارة من عدمه.

قرار المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت عن تثبيت سعر الفائدة، وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه تم بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في الـ19 من مايو الماضي اجتماعا تقرر رفع سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، كما أعلن البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس 2022، والتي كانت بمثابة الزيادة الأولى له منذ بداية العام الحالي، لمواجهة التضخم وتصحيح سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة، في ظل ظروف عالمية نتجت عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة الوباء العالمي.