رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

إصابة أول طفلة بفيروس جدري القرود في ألمانيا

كتب:

سارة ثروت
12:07 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
فيروس جدري القرود- أرشيفية

فيروس جدري القرود- أرشيفية

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء عن إصابة طفلة بفيروس جدري القرود لأول مرة.

7 إصابات بين النساء

وجاء في تقرير المعهد، أنَّ الفتاة المصابة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتعيش مع شخصين بالغين مصابين بفيروس جدري القرود في مدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج.

3 آلاف إصابة بجدري القرود في ألمانيا 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سجل المعهد حتى الآن ما يقرب من 3 آلاف حالة إصابة بفيروس جدري القرود في جميع الولايات الألمانية، وجميع المصابين تقريبًا من الرجال، باستثناء 7 إصابات بين النساء.

وكان المعهد، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة شابتين عمرهما 15 و17 عامًا بالفيروس.

اقرأ المزيد:

جرعات لقاح جدري القرود لا تكفي أمريكا.. والسلطات تدعو المثليين لتلقي جرعتين

«الصحة العالمية» تتوقع زيادة وفيات فيروس جدري القرود

أمريكا تدرس فرض حالة طوارئ عامة بسبب جدري القرود.. أعداد الإصابات قياسية

ألمانيا تعلن دعم مبدأ «الصين الواحدة»: تايوان شريك اقتصادي مهم لنا
بقلم سارة ثروت