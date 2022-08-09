إصابة أول طفلة بفيروس جدري القرود في ألمانيا
كتب:
سارة ثروت
12:07 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
فيروس جدري القرود- أرشيفية
أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء عن إصابة طفلة بفيروس جدري القرود لأول مرة.
7 إصابات بين النساء
وجاء في تقرير المعهد، أنَّ الفتاة المصابة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتعيش مع شخصين بالغين مصابين بفيروس جدري القرود في مدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج.
3 آلاف إصابة بجدري القرود في ألمانيا
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سجل المعهد حتى الآن ما يقرب من 3 آلاف حالة إصابة بفيروس جدري القرود في جميع الولايات الألمانية، وجميع المصابين تقريبًا من الرجال، باستثناء 7 إصابات بين النساء.
وكان المعهد، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة شابتين عمرهما 15 و17 عامًا بالفيروس.