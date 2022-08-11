تظلمات الثانوية العامة 2022.. كيفية دفع رسوم المواد وخطوات التقديم

بالرغم من ظهور نتيجة الثانوية العامة منذ عدة أيام إلا أن الطلاب يبحثون عن تظلمات الثانوية العامة 2022 حتى يومنا هذا، أملا منهم في إعادة تصحيح المواد التي يرغبون بها، حتى يستطيعون الحصول على درجات أعلى من تلك التي حصلوا عليها، ليكون لديهم فرصة في دخول الكليات التي يرغبون بها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة فرصة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، ولكن يجب دفع رسوم المواد التي يرغبون في التظلم عليها أولا، والتي يبلغ قيمتها 300 جنيه للمادة الواحده عبر عدة منافذ مختلفة، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي، وتتمثل في الآتي «أموال، خالص موبايل، موجة، طلقة، ممكن، بيي، مصاري، أمان، ضامن، سداد، إيجي باي، وقتي، فوري، البريد المصري».

خطوات تسجيل طلب تظلمات الثانوية العامة 2022

- بعد أن يقوم الطالب الراغب في التظلم على مواد الثانوية العامة بدفع الرسوم المطلوبة حسب عدد المواد، يقوم بالخدول على الوقع الخاص بالتظلمات من هنـــــــا.

- وتظهر أمام الطالب صفحة بها بعض البيانات المطلوبة، وتتمثل تلك البيانات في «المديرية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ورقم جلوس الطالب».

- ثم يقوم بعد ذلك الطالب باختيار المادة التي يرغب التظلم عليها، وبعد اختيار المواد يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات، يجب على الطالب أن يقوم بمتابعة الموقع، حتى يكون على علم بموعد ومكان الاطلاع على المواد الخاص به.