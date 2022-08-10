رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022.. تسجيل الرغبات يبدأ غدا

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة غدًا الخميس، لبدء تسجيل رغبات تنسيق الجامعات، لتحديد التخصصات الراغبين في دراستها، حسب المجموع الذي حصل عليه كل طالب، لذلك ترتفع عمليات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، والحد الأدنى لكل شعبة.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الاخبارية التعليمية التي تُنشر لطلاب الثانوية العامة على مدار اليوم، رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعد المرحلة الأولي، في السطور التالية:

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة الذين استوفوا مجموع المرحلة من تنسيق الجامعات 2022، تسجيل رغبات تنسيق عبر موقع «التنسيق» الذي تخصصه وزارة التعليم العالي ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

موعد المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية 2022

وتنطلق المرحلة الأولي من الثانوية العامة بداية من غدًا الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، أي حتى الاثنين 15 من نفس الشهر، على أن ينتهي تسجيل الرغبات في آخر يوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

تنسيق المرحلة الأولى

وبحسب المعلن من وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولي، جاءت الحدود الدنيا للشعب الثلاث للطلاب الشهادة الثانوية العامة، كالآتي:

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51% بينما الشعبة العلمية الحد الأدنى 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2022، تسجيل نحو 75 رغبة إلكترونيًا عبر الموقع الذي أتاحته التعليم العالي، مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي خلال اختيار الرغبات، كما يتيح الموقع للطلاب، الاطلاع على تنسيق العام الماضي للكليات.