جامعة حلوان تخصص 5 معامل لاستقبال الطلاب في أول أيام «التنسيق»

كثفت جامعة حلوان وعين شمس، استعداداتها الخاصة ببدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، حيث جهزت جامعة حلوان عدد 5 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب بعد فتح باب تنسيق 2022 هي المعمل المركزي بالجامعة، ومعمل بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأضاف «رفاعي»، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لتسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

تجهيز معامل على أعلى مستوى بعين شمس

وأكدت جامعة عين شمس أنه تم تجهيز معامل على أعلى مستوى بكليات «الآداب – الحاسبات والمعلومات – الهندسة – البنات – الزراعة»، كما خصصت الجامعة ولأول مرة معملاً لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وتم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب

واستعدت جامعة عين شمس من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق في كافة مراحل التنسيق حرصاً على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بما يمكن الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الانتقال للعالم الأوسع من المعرفة بكل سهولة ويسر.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد كلية الآداب بعين شمس ووكيل شئون التعليم والطلاب، أن الكلية بالتنسيق مع إدارة الجامعة توفر معامل الحاسب الآلي، والتي تبلغ 3 معامل، بطاقة استيعابية 90 جهاز حاسب آلي مزود بخدمة الإنترنت وماكينات الطباعة، لافتة إلى التنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت لـ «الوطن»، أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم، كما قامت الكلية بالترتيبات الخاصة لاستقبال الطلاب ذوي الهمم من خلال تخصيص معمل الحاسب الآلي الخاص بمركز الإبصار الإلكتروني الذي يحتوي على 60 جهاز كمبيوتر مزود بخدمة الانترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين.

فريق عمل مكون من 53 فردًا

وأشارت إلى وضع التعليمات والإرشادات المتعلقة بشروط المرحلة، على الشاشات واللوحات الإعلانية بالكلية، بالإضافة إلى توفير فريق عمل مكون من 53 فردًا، موضحة أن هذا الفريق مدرب على توجيه وإرشاد الطلاب إلى كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني للتنسيق وقواعد اختيار الرغبات وخطوات التسجيل حتى الوصول إلى مرحلة طباعة استمارة الرغبات بعد تسجيلها على الموقع.