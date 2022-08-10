«التنسيق»: نسبة تقليل الاغتراب 10%.. والأولوية لأصحاب المجاميع العالية

كشف السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية تقليل الاغتراب أمام طلاب الجامعات الجدد، إذ ذكر أن تقليل الاغتراب من جامعة لأخرى، متعلق بمجموع الطالب أو الطالبة، موضحًا أنه سيجر فتح باب تقليل الاغتراب، بعد الانتهاء من فتح باب التقدم بالرغبات للمرحلة الثانية، حتى يتمكنوا هم الآخرين في التقدم لتقليل الاغتراب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، والذي يُعرض على قناة «etc».

نسبة تقليل الاغتراب هذا العام ستكون 10%

وأضاف «عطا»، أنه نسبة تقليل الاغتراب هذا العام ستكون 10% للتحويل من جامعة لجامعة أخرى، والأولوية ستكون للأعلى حصدًا للدرجات، كما كشف عن موعد تسجيل الرغبات من المرحلة الثانية، إذ ذكر أنه سيتم فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة فور الانتهاء من المرحلة الأولى، موضحًا أن باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للتنسيق بموقع التنسيق الإلكتروني مفتوح الآن، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس .

نصائح لأولياء أمور الطلاب عند تسجيل الرغبات

وأوضح المشرف العام على مكتب التنسيق، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لإعلان نتيجة وتفاصيل المرحلة الأولى، ثم سيتم فتح باب للتنسيق للمرحلة الثانية في نفس اليوم، مناشدًا أولياء الطلاب بعدم إجبار أبنائهم على كليات بعينها تحت مسمى «كليات القمة»، إذ أن كليات القمة تُعد أي كلية تتناسب مع رغبة الطالب ويستطيع الأخير الاستفادة من دراستها والتكيف معها.