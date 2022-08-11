مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا يستقبل طلاب المرحلة الأولى

استقبل، اليوم الخميس، مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا، طلاب الثانوية العامة الناجحين لعام 2022، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولي طبقاً للإعلان عن عدد أيام التسجيل والحد الأدنى للمرحلة الذي أقرته وزارة التعليم العالي من خلال الموقع الرسمي لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

توفير معملين لتقديم خدمات التنسيق

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني واستقبال الطلاب يومياً خلال فترة التنسيق للمرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي، مشيراُ أن الجامعة وفرت أخصائيين شئون الطلاب مؤهلين للعمل بمعامل التنسيق بالجامعة لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وتقديم النصح والإرشاد وإمدادهم بالمعلومات حول طرق التسجيل على الموقع، وقواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب لرغباته، إما بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي طبقاً للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته إذا كان يرغب في ذات التخصص، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب.

تقديم نصائح للطلاب لتجنب الأخطاء الشائعة

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن أخصائي شئون الطلاب بالمعامل يقوموا بتقديم النصائح التي يجب أن يتجنبها الطالب لعدم الوقوع في الأخطاء الشائعة وهي الحفاظ علي رقمه السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.