التعبئة والإحصاء: 38.9% من قوة العمل شباب حاصلين على مؤهـل متوسـط

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له اليوم، أن %38.9 من قوة العمل، شباب حاصلين على مؤهـل متوسـط بنسبة 23.4%، وحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 14.7%، ومؤهل أقل من المتوسط بنسبة 7.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأضاف الجهاز في تقريره أن 7.7% من قوة العمل الشباب من الأميين، و4.2% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.2% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وجاء ذلك خلال بيان صحفي، أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يومًا رسميًا لشباب العالم،

ووفقا للجهاز بلغــت نسبــة الشباب المشتغلين بعمــل دائــم 56.7% مـــن إجمالي المشتغليــن الشبــاب «53.2 % ذكــور، 81.7 % إنــاث»، كمــا بلغـــت نسبـــة العــامليـــن بعقـــد قـــانــونـــي 21% «16.1% ذكــور، 55.7% إنــاث».

معدل البــطالة بـين الشباب بلغ 15.4%

وأشار البيان إلى أن معدل البــطالة بـين الشباب بلغ 15.4% «11% ذكور، 36.5% إناث»، بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 33.3% «24.5% ذكـور، 47.3% إناث»، مقابـل 3.3% للأميين «3.1% ذكـور، 5.1% إناث».

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2021، جاءت البيانات الأولية كما يلي:

- بلغت نسبـة حالات الـزواج للـذكور في الـفئة الـعمرية «18- 29 سنة»، 59% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2021.

- بـلـغت نسبـة شهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية «18 - 29 سنة»، 17.8٪ من إجمالي شهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2021 مقابل 37.8% للإناث.

بيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2020

- بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية «15- 29 عامًا»، 0.8 لكل ألف شاب «1.0 لكل ألف من الذكور، 0,6 لكل ألف من الإناث».