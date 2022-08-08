«التنظيم والإدارة» يُعلن عن وظائف قيادية جديدة بوزارة الشباب

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عن حاجة وزارة الشباب والرياضة لشغل وظائف قيادية جديدة في العديد من الجهات والقطاعات الحكومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة .

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

«الوطن»، ترصد الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، وهي على النحو التالي:

* أولّا: وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بمحافظة الإسكندرية.

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة الشباب والرياضة.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

- الجهه التابع لها:وزارة الشباب والرياضة

وصف الوظيفة: تختص الوظيفة بكافة النواحي المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

المهارات الفنية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول أ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

- المؤهل: مؤهل عال مناسب.

-التقدير: مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضــــافية للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

• صورة من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة «2020 /2021 /2022»، معتمد ومختوم للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

• إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• بيان بأبرز الإنجازات والاسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك واية بيانات يرى المتقدم إضافتها.

• اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

• خطابات الشكر والتقدير إن وجدت.

• عدد 10 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن تقدم الأوراق من عدد 7 «أصل + 6 صور طبق الأصل».

بيانات الإعلان:

- حالة الوظيفة: وظيفة خالية

- بداية الإعلان:2022/08/08

- نهاية الإعلان:2022/09/08

* ثانيا: مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي «المنوفية وأسوان»

بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة الشباب والرياضة.

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

- الجهه التابع لها: وزارة الشباب والرياضة.

وصف الوظيفة: تختص الوظيفة بالأشراف على إعداد خطط العمل بالمديرية ومتابعة تنفيذها.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

- المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- المهارات الفنية: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، او قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب والتقدير مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضــــافية «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• صورة من تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة «2020 /2021 /2022»، معتمد ومختوم «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• إفادة قانونية بعدم الإحالة لأي من المحاكم التأديبية أو الجنائية أو الإيقاف عن العمل معتمدة ومختومة من الشئون القانونية «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها وبيان بالعلاوات التشجيعية معتمد ومختوم «للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة».

• بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك وأية بيانات يرى المتقدم إضافتها.

• اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

• خطابات الشكر والتقدير إن وجدت.

• عدد 10 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية على أن تقدم الأوراق من عدد 7 أصل + 6 صور طبق الأصل.

بيانات الإعلان عن الوظيفة

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/08/08.

نهاية الإعلان: 2022/09/08.

العدد المطلوب: 2.

بيانات الإتصال: تسلم المستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان وزارة الشباب والرياضة الدور الرابع عشر الكائن ب 26 يوليو – سفنكس – المهندسين – يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا على ان تقدم من اصل + 6 صور من المستندات المطوبة.