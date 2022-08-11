هتوفر فلوس كتير.. تجنب ترك هذه الأجهزة موصلة بالكهرباء لفترات طويلة

يهتم الكثير من المواطنين بدفع فواتير الكهرباء مع بداية كل شهر، حتى لا تتراكم الفواتير عليهم، وعندما تكون فاتورة الكهرباء عالية يلجأ العديد منهم إلى بعض الحيل التي تمنكهم من ترشيد استهلاك الكهرباء، كما يهتم أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أيضا بترشيد الاستهلاك، حتى تستمر قيمة شحن العداد لأطول فترة ممكنة.

ويحرص جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بين الحين والآخر على تقديم بعض النصائح للمواطنين التي تساعدهم على ترشيد الاستهلاك تجنبا لارتفاع الفاتورة، كما تهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، حتى لا يتم تركها موصله بالكهرباء لفترة طويلة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

1- التكييف

يأتي فصل الصيف ويزيد استهلاك الكهرباء وترتفع قيمة الفاتورة نتيجة لكثرة استخدام التكييف لترطيب درجة حرارة المنزل أو الغرفة، كما أنه يعد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء إذا تم استخدامه بطريقة خطأ، لذلك يجب على المستهلكين أن يتجنبوا تشغيله لفترات زمنية طويلة، فضلا عن ضرورة فصله عن الكهرباء فور الانتهاء من استخدامه.

2- غلاية المياه «الكاتيل»

وتعد غلاية المياه أيضا من الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشكل كبير، لذلك يجب على مستخدمي غلاية المياه أن يقوموا بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، حتى لا يستمر الجهاز في سحب الكهرباء.

3- الميكروويف

لا يمكن الاستغناء في المنزل عن استخدام الميكروويف بشكل دائم ومستمر، إذ تعتمد عليه ربة المنزل في تسخين الطعام وتجهيزه حتى يتم وضعه على مائدة الطعام، الأمر الذي يزيد من استهلاك الميكروويف للكهرباء، لذلك يجب فصله عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامه.

4- غسالة الأطباق

هناك العديد من ربات البيوت يحرصن على استخدام غسالة الأطباق باستمرار، حتى لا تتراكم الصحون في المطبخ، وتعد غسالة الأطباق من أكثر الأجهزة المستهلكة للكهرباء، لذلك يجب أن يتم استخدام الغسالة بحرص، ويتم تشغيلها بكامل حمولتها لتقليل عدد مرات تشغيلها.

5- الثلاجة

هناك بعض الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عن استخدامها، ولا يمكن فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء على الإطلاق، فهي دائما تحتوي على الطعام الذي يرغب المواطن في حفظة، فضلا عن استخدامها في جعل المياه البارده، لذلك تعد الثلاجة من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء.