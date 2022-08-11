خريطة فصل الكهرباء عن قرى كفر الشيخ 6 ساعات اليوم.. صيانة دورية

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ، والحامول، ودسوق، والرياض، اليوم الخميس، الموافق 11 أغسطس الجاري، لإجراء الصيانة الدورية، وتركيب عدد من الأعمدة الجديدة وتغييرات موصلات بقرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، وذلك من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً.

فصل التيار الكهربائي عن قرى روينة

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن روينة الجديدة، بغرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية روينة وتوابعها، كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبطو شمال دسوق، ويتأثر بعملية الفصل أبطو وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي عن قرى مركز الرياض

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي ريف الرياض بمركز الرياض، ويتأثر بالفصل قرى أم سن وكوبري الزاوية والقرى التابعة، ومحطة مياه أم جعفر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السحايت بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرية السحايت وتوابعها وأم الشعور، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السلام وتتأثر بعملية الفصل تقسيم 2 المعروف بمنطقة أبو العزايم.

فصل التيار الكهربائي عن قري مطوبس

كما سيتم الفصل التيار الكهربائي أيضاً، عن عدد من المغذيات لتركيب أعمدة إنارة تغيير موصلات بمطوبس، وهي مغذيات البرانية والعرب والجمعية، وتتأثر بالفصل قرى البرانية وأبو دنيا وتوابعها، وعزب العرب، وأرض الجمعية.