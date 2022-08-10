محافظ كفر الشيخ: إغلاق الكهرباء بشكل كامل في المكاتب التي لا تعمل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ستعمل على منع إضاءة الأنوار في المباني الخارجية وتشغيل 50% من الإضاءات الداخلية مع إغلاق الكهرباء بشكل كامل في المكاتب الليلية التي لا تعمل، وقصرها على المكاتب التي يجب أن يكون فيها عمل في المساء.

متابعة القرار وقياسه الفترة المقبلة

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الهدف من تقليل الإضاءة هو تقليل الاستهلاك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن كل رئيس مركز سيمر من أجل تطبيق القرارات للمراجعة بصورة يومية وأسبوعية استهلاك الكهرباء لمعرفة جدوى تطبيق القرار، لافتًا إلى أن المولات الكبيرة ستخفض الإضاءات والوجهات الأيام المقبلة مع إضاءة عمود وإغلاق عمود في الشارع والاهتمام باستمرار عمل كاميرات المراقبة بشكل دقيق.

عدم تخفيض إضاءة أماكن التجمعات

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أماكن التجمعات ومراكز الشباب لن يتم تخفيض الإضاءة فيها، لكن الأماكن التي يوجد بها أنشطة سيتم الاكتفاء بالأنشطة الصباحية، متابعًا: «إحنا عارفين إن الناس بتسهر في الصيف ومتجمعين وإحنا مش هنيجي على التجمعات دي ولازم الناس ترشد الاستهلاك للدولة كأنها بتوفر الاستهلاك في البيت».

حريق مستشفى كفر الشيخ

وبيّن محافظ كفر الشيخ، أنه حدث حريق في مستشفى بكفر الشيخ نتيجة ماس كهربائي أدى إلى وفاة شخص سبعيني مصاب بفشل كلوي وتليف كبدي تواجد في العناية المركزة مع التدخل لحماية أشخاص آخرين عن طريق الحماية المدنية.